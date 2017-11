Dillenburg Der Baum ist da: Das Team der Stadtwerke hat am Donnerstagmorgen den Weihnachtsbaum für den Wilhelmsplatz auf einem Privatgrundstück am Rabenborn gefällt, aufgeladen und bis in die Innenstadt transportiert. Die 13 Meter hohe Tanne wird in der Woche vor dem 1. Advent schön geschmückt und stimmt so zusammen mit der weiteren Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt und am Schlossberg auf die besinnliche Zeit ein. (red/Foto: privat)