Der Kamerad muss gehen

Urteil Richter erklären Ausschluss aus der Steinbacher Feuerwehr für rechtens

Gießen/Haiger Die Funktionsfähigkeit der Einsatzabteilung ist in Gefahr. Daher, so die vierte Kammer des Verwaltungsgerichts Gießen, ist der Ausschluss eines Mitglieds der Feuerwehr Steinbach rechtens. Unabhängig davon, wer Schuld an den internen Querelen ist.

Copyright © mittelhessen.de 2018