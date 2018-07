Der Kampf der Videotheken

„Natürlich merken wir, dass Videotheken rückläufig sind - keine Frage “, sagt Florian Barta, Geschäftsführer der BB Medien und Immo GmbH, die auch für die Movie-Vision-Filiale in Herborn zuständig ist.

In einer Zeit, in der überall in Deutschland Videotheken die Tür für immer schließen, hält sich der ehemalige Dillkreis geradezu wacker. Nur viereinhalb Kilometer entfernt gibt es in Niederscheld eine weitere Movie-Vision-Filiale.

Die Zahlen sprechen dennoch eine klare Sprache: Zu Spitzenzeiten, Anfang der 90er-Jahre, gab es bundesweit noch über 9000 Videotheken. Übrig geblieben sind nach Angaben des Interessenverbandes des Video- und Medienfachhandels in Deutschland (IVD) 586 Läden. Allein im vergangenen Jahr fielen bundesweit wieder 347 Videotheken weg.

Die Angaben beziehen sich allerdings auf das Jahr 2017. Allein eine schnelle Eingabe in eine Suchmaschine verrät: Seit Jahresbeginn folgten viele weitere Schließungen.

„Man hat das schon damals gemerkt, als es mit illegalen Streams losging. Seit legale Streaming-Dienste größer geworden sind, wird es schwieriger“, blickt Florian Barta zurück.

Vor allem Amazon Prime und Netflix, mit Abstrichen auch Sky und Maxdome, binden Kunden: Fast jeder fünfte Haushalt hat in Deutschland mindestens einen Streaming-Dienst abonniert – Tendenz steigend. Das ergab eine Mitte Juni veröffentlichte Studie der Beratungs- und Forschungsgruppe Goldmedia.

In den 90er-Jahren gab es noch 9000 Filialen, heute ist nur noch ein Bruchteil übrig

Die meisten von ihnen dürften wohl nur noch selten über die Türschwelle einer herkömmlichen Videothek treten. Dazu kommen ehrgeizige Pläne von ProSiebenSat.1: Der Fernsehkonzern kündigte erst vor wenigen Tagen an, gemeinsam mit dem US-Medienkonzern Discovery die „führende Streaming-Plattform für Deutschland“ zu schaffen. Das Duo will auch RTL, ARD und ZDF mit an Bord holen.

Videotheken müssen deshalb neue Wege gehen. Zusätzliche Angebote jenseits von Filmen und Serien sind eher die Regel als die Ausnahme. So auch in Herborn: Seit 2013 ist die Movie-Vision-Filiale im Gebäudekomplex EKZ zu Hause. Florian Barta betreibt dort noch eine Indoor-Minigolfanlage, auf der im Schwarzlicht gespielt wird. Außerdem gibt es Bahnen für Billard-Minigolf.

„Immer wieder gehen Leute dorthin, stehen vor dem Gebäude und schauen sich auch in der Videothek um, wenn sie ohnehin hier sind“, berichtet der Geschäftsführer. Im gleichen Komplex finden sich eine Pizzeria, ein Döner-Imbiss, eine Bar, ein Fitnessstudio und die„LaserArea“.

Längst leihen Videotheken nicht mehr nur Filme und Serien aus. Zwar bleibt das ihr Kerngeschäft, das nach Angaben des Fachverbandes IVD etwas mehr als die Hälfte zum Umsatz beisteuert. Dazu kommt aber neben dem Verkauf von DVDs und Blu-rays schon seit Jahren der Verleih von Konsolen-Spielen. Ein Trend, den Florian Barta bestätigt: „Das läuft nach wie vor gut. Viele Leute nutzen die Möglichkeit, eine Playstation 4 oder X-Box auszutesten.“ Zusatzartikel wie Getränke, Snacks oder Zigaretten gehören ohnehin in jeder Videothek zwischen Kiel und Konstanz zur Standard-Ausstattung.

„Eine Chance sehe ich auch darin, die höchstmögliche Qualität anbieten zu können. Gerade im ländlichen Raum laufen 4k-Streams nicht immer flüssig“, sagt Florian Barta. Außerdem sei es wichtig, Neuheiten möglichst zügig im Sortiment zu haben – und gleichzeitig unbekanntere Filme anzubieten, die bei Streaming-Diensten nicht zu finden seien.

Kunden, die ortsnah wohnen, kämen noch regelmäßig zur Videothek, erklärt der Geschäftsführer. „Aber wer mehrere Kilometer fahren muss, überlegt sich das heutzutage und bleibt vielleicht zu Hause.“

Den Kampf gegen die Online-Konkurrenz dürften auch in diesem Jahr viele Videotheken verlieren. In Herborn und Dillenburg halten die Filialen weiter die Stellung – auch, wenn das keine leichte Aufgabe ist.

HINTERGRUND: DIE ANFÄNGE DER VIDEOTHEK

1975 gründete Eckhard Baum in Kassel laut des Guiness-Buchs der Rekorde die weltweit erste Videothek. In dem seit acht Monaten geschlossenen Laden soll künftig ein Museum entstehen. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich der Filmverleih in Deutschland zu einem lukrativen Geschäft: Bereits 1983 gab es bundesweit 4850 Videotheken – Anfang der 1990er-Jahre waren es fast doppelt so viele. Dabei dominierte der Verleih das Geschäft, der Kauf von Videos blieb – anders als heute – lange die Ausnahme. (hog)

EIN ERFOLGSMODELL: STREAMING-DIENSTE

Das US-Unternehmen Netflix wurde 1997 gegründet und verschickte zunächst DVDs und BluRays. 2007 schwenkte Netflix auf das Streaming-Geschäft um, das es seit vier Jahren in Deutschland gibt. Weltweit hat das Unternehmen rund 125 Millionen Abonnenten. Wer das Angebot nutzt, erhält Zugriff auf eine Online-Videothek mit Serien und Filmen – darunter Eigenproduktionen.

Auch der Online-Versandhändler Amazon sprang auf den Streaming-Zug auf. Bei Amazon Prime handelt es sich um eine Premium-Mitgliedschaft. Sie beinhaltet seit 2014 unter anderem den Zugang zu Prime Video, ebenfalls eine Online-Videothek mit Filmen und Serien. Amazon hat weltweit 100 Millionen Prime-Mitglieder. Auch Maxdome und Sky bieten Streaming-Dienste an. (hog)