VON TANJA ECKEL

Der Leguan aus der Apfelkiste

KURIOS Kleines Reptil reist als Blinder Passagier von Chile nach Herborn

Herborn-Uckersdorf. Der "illegale Einwanderer" kam in einer Kiste nach Deutschland. In einer Kiste voller Äpfel. Etwa 12 400 Kilometer Luftlinie legte er so zurück, bis er schließlich im Obstgeschäft von Claus Krimmel in Herborn landete. Bis der blinde Passagier dort entdeckt wurde, dauerte es allerdings. Kein Wunder: Der Südamerikaner ist nur wenige Zentimeter groß.

