VON TOBIAS MANGES

Der Maimann geht wieder um

TRADITION Sieg des Sommers über den Winter wird symbolisiert

Haiger/Dietzhölztal-Rittershausen. In Deutschland gibt es ihn nur noch in einigen Stadtteilen von Haiger und im Dietzhölztal: den Maimann. In den nächsten Tagen nimmt er seine Wanderschaft auf - so ist es Brauch.

