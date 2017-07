Der Neubau am Johanneum ist am Dienstag fertig

SCHULE Kosten bleiben voraussichtlich um 100.000 Euro unter den geplanten 1,8 Millionen

HERBORN Kurz vor der Vollendung: Der Neubau für den Fachbereich Kunst am Herborner Johanneum-Gymnasium ist fast fertig. Nach Auskunft von Mario Becker, der bei der Kreisverwaltung in Wetzlar als Objektmanager auch für die Schulen im Raum Herborn zuständig ist, soll es am Dienstag, 25. Juli, soweit sein.

