Von Katrin Weber

Der Plumpsack geht um

Sonderausstellung „Erinnerungen an die Kindheit“ werden in Haigerseelbach geweckt

HAIGER-SEELBACH „Erinnerungen an die Kindheit“ heißt die zweite Sonderausstellung 2018 im Haigerseelbacher Leinen- und Spitzenmuseum. Am Sonntag, 5. August, und am 2. September zeigt Museumsleiterin Ute Schimmel, „wie wir früher gespielt haben“.

