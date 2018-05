Der Tag, an dem Antonia ihr Lächeln verlor

Im Oktober 2015 spürte ihr Vater, dass sich die kleine Antonia verändert hatte. Das sonst so fröhliche und lebenslustige Mädchen hatte plötzlich sein Lächeln verloren. „Wir wussten damals nicht, was wirklich dahinter steckt“, sagt Antonias Vater heute. Er und seine Frau möchten nicht in der Öffentlichkeit stehen und halten daher ihre Namen aus der Zeitung heraus.

Als Antonia sich verändert, ist sie gerade in die Schule gekommen. Sie lernt schnell, kann sehr früh rechnen, schreiben und lesen. Heute, nur zweieinhalb Jahre später, kann sie das alles nicht mehr. Schon im Dezember 2015 schafft sie es nicht mehr, in der Schule selbstständig die Hausaufgaben von der Tafel abzuschreiben. „Die anderen Kinder waren alle schon gegangen. Sogar der Lehrer war weg und sie saß damals alleine in der Klasse, und hat tapfer versucht, zu schreiben“, klagt der Vater. Ein kleines Mädchen. Ganz allein. Und zu Hause ist es danach nicht besser. Antonia freut sich über nichts mehr, lacht nicht mehr, wenn ihr Vater sie kitzelt oder mit ihr spielt.

Mit großen Sorgen bringen die Eltern Antonia zum Arzt. „Sie macht aktuell nur eine Entwicklungsphase durch, das geht bald vorbei“, beruhigt der Mediziner. Antonias Vater glaubt ihm nicht. „Ich dachte, sie hat vielleicht eine Kinderdepression“, sagt er.

Als Antonia sich plötzlich nicht mehr selbst die Schuhe binden kann, merken auch Bekannte der Familie, das etwas nicht stimmt.

Die Eltern müssen mit ansehen, wie das Kind seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten verliert

Anfang 2016 sucht die Familie eine Kinderpsychologin auf und erzählen ihr von ihrer Tochter, die das Fröhlich sein verlernt hat. Die Expertin wird hellhörig, schickt die kleine Antonia für eine EEG-Untersuchung zu einer Dillenburger Kinderärztin. Die Gehirnaktivitäten des kleinen Mädchen sollen gemessen werden, einmal im Wachen und einmal, wenn sie schläft. Fünf Versuche braucht die Ärztin, denn Antonia kann in der Praxis nicht einschlafen. Sie hat Angst, kann aber kaum noch sagen, was sie fühlt.

Weitere Ärzte untersuchen das Mädchen. Ein Osteopath findet nichts, ein Optiker verpasst ihr eine Brille, „die alles nur noch schlimmer gemacht hat“, sagt Antonias Mutter. Erst im November 2016 schicken die Ärzte Antonia zum MRT. Viel zu spät. „Zu dem Zeitpunkt hat sie kaum noch verstanden, was um sie herum passiert ist“, klagt der Vater.

Die MRT-Bilder bringen die Gewissheit. Das „Monster“, das die kleine Antonia so verändert, ist die seltene Erbkrankheit Leukodystrophie. Dabei geht die weiße Hirnsubstanz verloren. Dadurch können Nervensignale nicht mehr weitergeleitet werden. Der Betroffene verliert die Fähigkeit, sich zu bewegen und verlernt nach und nach alles, was er bis dahin konnte (siehe Kasten). Die einzige Möglichkeit, die Krankheit noch aufzuhalten, ist eine Knochenmarkspende.

Um sich darüber zu informieren, schicken die Ärzte die Familie in eine Spezialklinik nach Tübingen. „Es ist zu spät, wir können nichts mehr tun“, heißt es dort. Die Krankheit ist bei Antonia zu weit fortgeschritten, eine Knochenmarkspende würde nicht mehr helfen. Im Gegenteil, sie könnte den Verlauf der Krankheit beschleunigen und Antonia und ihrer Familie damit wertvolle gemeinsame Zeit nehmen.

Dann der nächste Schock: Weil Leukodystrophie eine Erbkrankheit ist, besteht die Gefahr, dass auch Antonias kleiner Bruder John das defekte Gen in sich trägt. Vater, Mutter und John wird Blut abgenommen, das innerhalb von drei Wochen auf das Gen überprüft werden soll. Ohne weitere Nachsorge wird die Familie danach nach Hause geschickt. „Die Ärzte haben gesagt, dass es halt so ist und wir damit klarkommen müssen“, klagen die Eltern. Sie wollen nicht wahr haben, dass man für Antonia nichts mehr tun kann, suchen überall nach einer Lösung – doch es gibt keine. Verzweifelt fährt die Familie in eine Spezialklinik nach Hamburg, möchte Antonia noch einmal untersuchen lassen. Dort erklären die Ärzte der Familie vieles über die Krankheit. „In Hamburg haben wir uns wenigstens wieder wie Menschen gefühlt“, sagt die Mutter.

Kurz vor Weihnachten 2016 ruft die Tübinger Klinik an: „Wir haben eine freudige Mitteilung für Sie: John hat das defekte Gen nicht!“ Doch in die große Erleichterung mischt sich für den Vater schnell Skepsis, als er keine schriftlichen Befunde zugeschickt bekommt. Durch sein Nachfragen stellt sich heraus: Johns Blut sei beim Transport unbrauchbar geworden, die Ärzte stützen ihre Erkenntnis nur auf einen Teilbefund.

Die Familie schickt noch einmal Blutproben nach Tübingen. Wenig später kommt der nächste Anruf. Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden: John trägt das Gen der Krankheit in sich. „Ich kann es einfach nicht verstehen“, sagt der Vater. „Ich war sauer.“ Hätte er nicht nachgefragt, wäre für John womöglich jede Hilfe zu spät gekommen.

Um den Ausbruch der Krankheit bei ihm zu verhindern, braucht John sofort eine Knochenmarkspende. Für die zahlreichen Voruntersuchungen fährt die Familie binnen zwei Monaten acht Mal nach Hamburg. Immerhin: Ein passender Spender ist schnell gefunden, ein junger Mann. Im April 2017 beginnt die Behandlung. Zunächst bekommt John acht Tage lang eine Chemotherapie, um seine alten Blutstammzellen abzutöten. Tag für Tag kämpft sein kleiner Körper ums Überleben. „Die letzten Tage waren grausam, aber John war wirklich tapfer“, sagt der Vater.

Während der Chemotherapie und der Knochenmarkspende muss John drei Wochen lang in Quarantäne. Um bei ihm bleiben zu können, ziehen die Eltern zusammen mit Antonia für insgesamt acht Wochen nach Hamburg. Gleichzeitig suchen sie nach Therapiemöglichkeiten für Antonia. Denn aufgehalten werden kann die Krankheit bei ihr zwar nicht mehr, doch spezielle Therapien – die mit der Stimulation der Nervenellen zu tun haben – können zumindest den Verlauf verzögern. Die ersten Versuche schlagen fehl, doch inzwischen fährt die Familie regelmäßig zu einer Hörtherapie nach Belgien. Dort gibt es kleine Erfolge. Antonia kann mittlerweile wieder aufrecht sitzen und spuckt nicht mehr so oft.

Für die Behandlungen und die Therapien musste die Familie viel Geld aufwenden. Arbeitskolleginnen der Mutter haben deshalb eine Internetseite erstellt und suchen nach Spendern. Unterstützung erhalten sie vom „Round Table“ in Dillenburg.

Einige Wochen später wird John aus dem Krankenhaus entlassen. Die erste Hürde hat er genommen. „Der Arzt hat uns gesagt, dass viele Kinder nach so einer Behandlung erst einmal einige Wochen im Rollstuhl sitzen“, sagt der Vater. Doch John wollte Zuhause gleich wieder toben, draußen spielen, sein Leben genießen. Nach Monaten der Qual wollte er wieder ein Kind sein.

An beiden Eltern ist der jahrelange Kampf gegen die Krankheit ihrer Kinder nicht spurlos vorbei gegangen. Beide können nicht mehr arbeiten, sind krankgeschrieben und haben sich in psychologische Behandlung begeben.

Und auch John hat es noch nicht überstanden. Erst eine MRT-Untersuchung im September wird zeigen, ob die Behandlung erfolgreich war. Noch ist John zwar nicht krank, doch wenn die Behandlung fehl schlägt, droht ihm das gleiche Schicksal wie seiner Schwester. Ärzte sagen, dass sie eines Tages nicht mehr hören und sehen können wird. Doch die erfolgreiche Hörtherapie gibt der Familie Hoffnung. Hoffnung, auf noch viel Zeit mit ihrer Tochter. Doch eine Hoffnung auf ein normales Leben wird es für Antonia nie wieder geben.

DIE KRANKHEIT LEUKODYSTROPHIE

Leukodystrophie ist eine Erbkrankheit, bei der sich die weiße Hirnsubstanz (Myelin) nicht aufbaut oder nach und nach verloren geht.

Das Myelin ist eine isolierende Hülle aus Cholesterin, anderen Fetten und Proteinen, die sich um die Nervenfasern windet, ähnlich wie eine Kunststoffisolation bei einem elektrischen Kabel. Ist die Hülle beschädigt oder fehlt, dann werden die Signale zwischen den Nerven und ihren Zielorganen schlecht oder gar nicht weitergeleitet. Als Folge treten Störungen der Motorik, Schluckstörungen und später Taubheit oder Blindheit auf. Bei Erkrankten ist die Lebenserwartung meist sehr begrenzt.

Einzige Behandlungsmöglichkeit ist eine Knochenmarkspende, die aber nur bei frühzeitiger Diagnose der Krankheit noch Rettung bringen kann.

(tma/Quelle: Europäische Vereinigung gegen Leukodystrophien)