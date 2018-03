Der Tunnel ist ab Dienstag nachts zu

Für die eigentlichen Arbeiten wird der Tunnel von Freitag gegen 18 Uhr bis voraussichtlich Sonntag gegen 16 Uhr voll gesperrt werden. Das hat die Straßenbaubehörde „Hessen-Mobil“ mitgeteilt.

Parallel zu den Wartungsarbeiten wird im Tunnel eine digitale Funkanlage für die Kommunikation zwischen Rettungskräften installiert und getestet. Diese Arbeiten setzen die im vergangenen November begonnenen Nachrüstungsarbeiten an der Funkanlage fort. Nächste Woche wird diese Umstellung der Funkanlage fertiggestellt und die neue Anlage in Betrieb genommen.

Umleitungen über U3 und U4 ausgeschildert

Für diese Arbeiten muss der Tunnel von Dienstag bis Freitag, 20. bis 23. Februar, jeweils in den Nachtstunden zwischen circa 20 und 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wird während der Sperrungen innerörtlich umgeleitet. In Fahrtrichtung Norden führt die Umleitung über die ausgeschilderte Strecke U3, in Richtung Süden über die U4. (w)