Der Uckersdorfer Weihnachtsbaum stirbt

POLIZEI Stamm angesägt / Stadt hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet

HERBORN-UCKERSDORF War es ein „Dumme-Jungen-Streich“? Oder hat die Blaufichte tatsächlich irgendjemandem so gestört, dass er Hand an sie gelegt hat? Der Dorfweihnachtsbaum neben der Haltestelle in der Uckersdorfer Ortsmitte ist so stark angesägt worden, dass er nicht mehr zu retten ist.

