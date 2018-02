Von Siegfried Gerdau

Der auf dem schmalen Grat wandert

Kabarett Dudenhöffer in Herborn

HERBORN „Déjà-vu“ – zu Deutsch: schon gesehen. So heißt das neue Programm des Ausnahme-Saarländers Gerd Dudenhöffer, mit dem der am Donnerstagabend in der „KulturScheune“ in der Herborner Au gastierte.

Copyright © mittelhessen.de 2018