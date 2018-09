VON ULI GEIS

Der gern am Regler dreht

BÜRGERMEISTERWAHL Christian Zok setzt auf unternehmerisches Denken

Mittenaar-Offenbach. "Big Boy" steht mächtig unter Dampf. Wenn Christian Zok am Regler dreht, setzt sich die mächtige amerikanische Lokomotive in Bewegung und umrundet mit vielen Waggons die Modellanlage, die den gesamten Dachboden seines Hauses in Offenbach einnimmt. Am 22. September will Zok selbst die Rolle des "Zugpferds" übernehmen. Er tritt als unabhängiger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Mittenaar an.

