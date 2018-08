Von Christoph Weber

Die Breitscheider Wehr zieht um

Brandschutz 1,5-Millionen-Projekt in der Kerngemeinde in Holzständerbauweise

Breitscheid Im Oktober 2016 hatte ein Generalübernehmer für 1,315 Millionen Euro den Bau des neuen Breitscheider Feuerwehrhauses übernommen, am 19. Mai 2017 wurde Richtfest gefeiert. Am Freitag, 10. August, ziehen die Brandschützer in die Bahnhofstraße 6 um.

