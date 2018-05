Die Bürger haben in Sinn das Wort

Der 59 Jahre alte Amtsinhaber Hans-Werner Bender (parteilos – sitzt für die FWG im Kreistag) tritt erneut an. Sein Herausforderer ist der Erste Beigeordnete der Gemeinde Sinn, Christoph Herr. Der 33-Jährige aus Edingen ist Vorsitzender des Sinner CDU-Gemeindeverbands, möchte aber zur Wahl als parteiunabhängiger Kandidat antreten.

Damit sich die Bürger ein besseres Bild von den beiden Bewerbern um den Chefsessel im Rathaus machen können, lädt diese Zeitung für den heutigen Mittwoch, 23. Mai, zu einer Podiumsdiskussion ins evangelische Gemeindehaus (Ballersbacher Weg) nach Sinn ein.

Ab 19 Uhr stellen sich dort Hans-Werner Bender und Christoph Herr den Fragen der Bürger. Durch den Abend führt Redaktionsleiter Martin H. Heller. Nach einer kurzen Gesprächsrunde am Podium haben alle Besucher die Möglichkeit, ihre Fragen an die beiden Kandidaten zu richten.

Am Sonntag haben etwa 4800 Bürger die Wahl zwischen Hans-Werner Bender und Christoph Herr

Egal ob Dorfentwicklung, Rathaussanierung, Lärmschutz, Bahnhof, zweiter Feuerwehrstützpunkt, wiederkehrende Straßenbeiträge, Schutzschirm oder Hessenkasse – heute haben Sie im evangelischen Gemeindehaus die Gelegenheit, den beiden Bewerbern für das Bürgermeisteramt auf den Zahn zu fühlen.

Zur Wahl in Sinn sind an diesem Sonntag rund 4800 Bürger aufgerufen. Die neue Amtszeit des Bürgermeisters wird am 1. Oktober beginnen. (red)