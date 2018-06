Die Fischseuche ist überstanden

„In solchen Fällen gibt es in regelmäßigen Abständen gesetzlich vorgeschriebene Proben“, sagte Nicole Zey, Sprecherin der Kreisverwaltung. Bei diesen habe es keine Auffälligkeiten mehr gegeben.

Für Menschen ist VHS ungefährlich

Die Krankheit betrifft vor allem Forellenfische (Salmoniden) – viele von ihnen sterben daran. Für Menschen ist VHS ungefährlich – infizierte Fische sind sogar essbar.

Seit Februar wurde die Fischseuche in Aquakulturen in Eibelshausen, Driedorf, Manderbach und Rodenbach nachgewiesen. In der Folge gab es zwei Sperrgebiete sowie ein Überwachungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern rund um die betroffenen Betriebe.

"Keine Einschränkungen mehr"

Nach Eibelshausen kam die Fischseuche über einen Lieferanten von Jungfischen, bei dem VHS festgestellt worden war. Das machte viel Arbeit nötig: Nach der Sperrung des Geländes mussten die befallenen Teiche abgelassen und mit Brandkalk desinfiziert werden. Daraufhin wurden die nun aufgehobenen Sperrbezirke eingerichtet.

„Für die Betreiber von Aquakulturbetrieben und Angelteichen bestehen keine Einschränkungen mehr“, heißt es nun in einer Pressemitteilung des Lahn-Dill-Kreises. (hog/Foto: privat)