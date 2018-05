Von Klaus-Dieter Schwedt

"Die Grenzen offenhalten"

VORTRAG Ramona Lenz spricht in Haiger über Flucht, die Ursachen und die Auswirkungen

Haiger „Je gerechter die Welt gestaltet ist, umso weniger sind Menschen zur Flucht gezwungen.“ Das hat Ramona Lenz am Montagabend in der Mittelpunktgrundschule in Haiger bekräftigt.

Copyright © mittelhessen.de 2017