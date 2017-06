Von Jörg Weirich

Die Hängepartie geht weiter

POLITIK Neuer Ärger zwischen Kasernennutzern und Stadt / Benner: Es dauert länger

HERBORN Die Fronten zwischen der Stadt Herborn sowie den Besitzern und Nutzer von Grundstücken in der ehemaligen Kaserne in Seelbach haben sich wieder ein Stück verhärtet. Das ist am Donnerstag zu Beginn der Parlamentssitzung im Rathaus deutlich geworden.

Copyright © mittelhessen.de 2017