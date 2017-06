Die Kasseler Straße wird saniert

ARBEITEN Zehn Wochen Bauzeit / Verkehrsbehinderungen sind programmiert

DILLENBURG Sie gehört zu den am meisten befahrenen Strecken in der Region: die Kasseler Straße in Dillenburg. Jetzt soll sie saniert werden. Dabei dürfte es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Strecke ins Dietzhölztal kommen.

Copyright © mittelhessen.de 2017