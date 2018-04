Die Kreisstraße 61 ist derzeit gesperrt

Herborn-Amdorf/-Uckersdorf Nun ist die Straße gesperrt: Im Auftrag des Lahn-Dill-Kreises lässt die Straßenbaubehörde „Hessen-Mobil“ derzeit die K 61 zwischen Uckersdorf und Amdorf von Grund auf erneuern. Der Kreis erhält für die Finanzierung des mit rund 550 000 Euro veranschlagten Vorhabens finanzielle Unterstützung vom Land Hessen. Die Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen dem Ortsausgang von Uckersdorf und der Abzweigung der K 68 nach Erdbach (Foto) sollen bis Ende Mai dauern. Der zweite Abschnitt auf dem weiteren Teilstück zur Einfahrt in den Herborner Weg in Amdorf schließt sich daran an und soll bis Ende Juni dauern. Die Zufahrt zum Industriegebiet und zum Mühlgraben in Uckersdorf sollen während der gesamten Bauzeit von Uckersdorf aus erreichbar bleiben. Die Umleitung führt während der Arbeiten in beiden Richtungen über Schönbach, Breitscheid und Medenbach. (jöw/Foto: Eckel)