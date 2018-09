Von Siegfried Gerdau

Die Liebe zum Detail macht’s aus

Hobby Die Ausstellung der Herborner Modellbahner hatte mehr Besucher verdient

Herborn Viel Aufwand und Kleinarbeit – aber nur wenige Gäste. So könnte man die Ausstellung des Modelleisenbahnclubs Dill Herborn (MEC) im Vereinsheim in der Littau am Wochenende beschreiben. Wie so oft auch bei der echten Bahn schuld an der Misere: der teils heftige Schneefall.

Copyright © mittelhessen.de 2017