Die Sicherheit der Schüler geht vor

Verkehr Baustelle in Dillenburgs Jahnstraße kommt später

DILLENBURG Die geplanten Bauarbeiten in der Jahnstraße in Dillenburg verzögern sich noch einmal. Voraussichtlich werden sie erst in der zweiten Hälfte der kommenden Woche beginnen.

