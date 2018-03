Von Holger Kiehl

Die Stadt umbauen für Ältere

JUBILÄUM Beirat für Senioren- und Behindertenfragen besteht seit 25 Jahren

Dillenburg-Donsbach In 25 Jahren hat das Gremium viel erreicht, aber es gibt noch eine Menge zu tun. In einer Feierstunde im Donsbacher Bürgerhaus hat der Beirat für Senioren- und Behindertenfragen am Mittwoch Jubiläum gefeiert.

Copyright © mittelhessen.de 2018