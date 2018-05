Die Steuern in Driedorf steigen nicht

Kommunalpolitik Parlament beschließt zudem Änderung des Bebauungsplans für „Am hohen Rain“

Driedorf In Driedorf wird es 2018 keine Erhöhung der Steuerhebesätze geben. Einstimmig hat das Parlament am Dienstag die Beschlussempfehlung des Gemeindevorstands an den Haupt- und Finanzausschuss befürwortet.

