Von Katrin Weber

Die Umwelt als Lernort

ZERTIFIKAT Holderbergschule ist erste Naturparkschule im Kreis

Eschenburg-Eibelshausen Als erste Schule in der Region ist die Holderbergschule in Eibelshausen offiziell Naturpark-Schule. Am Montag wurde das Zertifikat übergeben.

Copyright © mittelhessen.de 2018