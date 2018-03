Die Welt gerne "von oben" betrachtet

BERUF Bezirksschornsteinfegermeister Hans-Werner Schech verabschiedet sich in den Ruhestand

Dillenburg-Manderbach (cr). 40 Jahre lang erklomm Hans-Werner Schech, in schwarz gewandet, Dächer und Kamine und arbeitete in tief gelegenen Heizungskellern. Mit 64 Jahren verabschiedet sich der Manderbacher in den Ruhestand.

