Dieb hebt 860 Euro ab

Herborn/Dillenburg Die Polizei bittet bei einem Fall von Taschendiebstahl die Bevölkerung um Hilfe: Bereits Mitte Dezember des vergangenen Jahres hatte ein unbekannter Täter im Lidl-Einkaufsmarkt an der Burger Landstraße kurz vor dem Ortseingang des Herborner Stadtteils in einem unbeobachteten Moment in eine Handtasche gegriffen, die einer Frau an einem Einkaufswagen befestigt hatte. Bevor sie den Diebstahl bemerkte und ihre Scheckkarte sperren lassen konnte, hatte der Dieb an drei verschiedenen Geldausgabeautomaten bereits 860 Euro von dem Konto der Bestohlenen abgehoben. Die Polizei in Dillenburg bittet Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, unter (0 27 71) 90 70 um Hinweise. Fotos des Diebes kann man unter http://k.polizei.hessen.de/2122341501 im Internet sehen. (w)