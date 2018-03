"Diego" hat zweimal sein Zuhause verloren

„Diego“ wurde im Mai 2017 geboren. Seitdem hat er zweimal sein Zuhause verloren. Der Grund: Die jeweils vorhandenen Artgenossen hat er so gerne gehabt, dass diese von ihm genervt waren. Deshalb sollte er entweder als Einzelhund oder mit einem nervenstarken vierbeinigen Kumpel gehalten werden.

Der aktive Fox-Jagdterrier-Mischling ist vermutlich für Hundesport wie Agility zu begeistern. Auch Fährtenarbeit könnte interessant für ihn sein. Zudem ist er anscheinend für die Jagd geeignet, so dass er gut im Dienste eines Jägers stehen könnte, erläuterte die Tierheimleiterin Christine Nickel.

Netter und aufgeweckter Vierbeiner

„Diego“ ist ein netter, aufgeweckter Vierbeiner, der gut mit Kindern klar kommt und der nun eine Konstante in seinem Leben braucht.

Kater „Kenai“ ist am 2. März in Sechshelden am Dillstollen zugelaufen und wollte nicht mehr nach Hause gehen. Der prächtige Stubentiger ist wahrscheinlich ein Karthäuserkater und geschätzt fünf Jahre alt. Er ist nicht gekennzeichnet. „Kenai“, wie ihn die Tierheimmitarbeiter getauft haben, hat ein Herzgeräusch und bekommt dagegen ein Medikament. Der Kater ist sehr lieb und zutraulich.

Das Tierheim Dillenburg hat keine regelmäßigen Öffnungszeiten. Besuche sollten vorher unter (02771) 32222 vereinbart werden. Weitere Informationen: www.tierheimdillenburg.de. (kaw)