Von Holger Kiehl

Dillenburg nach vorne bringen

STANDORTMANAGEMENT Elena Wechselberger und Tilo Kramer arbeiten dran

Dillenburg Was in Dillenburg gut ist, mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu rücken und daran arbeiten, dass die Stadt für Bewohner und Besucher attraktiver wird: Das ist die Aufgabe von Elena Wechselberger und Tilo Kramer.

