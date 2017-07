Dillenburg sendet einen „Donnerhall“ nach Wiesbaden

Dillenburg Die Bürger lassen sich das Dillenburger Landgestüt nicht so einfach zumachen. Rund 700 Menschen demonstrierten am Freitagabend in der Wilhelmstraße lautstark für den Erhalt des Gestüts. Jürgen Helmke als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins, der zu dieser Kundgebung eingeladen hatte, sprach von einem „Donnerhall“. Dillenburgs Stadtverordnetenvorsteher Klaus-Achim Wendel (CDU/rechts Bild, links) sagte: „Nur Ignoranten können dieses Kleinod der Kultur als Besamungsstation gering schätzen.“ Auch Landrat Wolfgang Schuster (rechts) setzte ein klares Signal in Richtung Wiesbaden und stellte in den Raum: „Wir wären nicht hier, wenn dieses Ensemble im Rheingau wäre.“ Er trifft sich in der nächsten Woche mit Umweltministerin Priska Hinz und wird ihr klarmachen, „nicht einzelne, sondern ein Kollektiv trifft die Entscheidung“. Er sprach für das Kreisveterinäramt im Bezug auf das für die Schließung angeführte fehlende Tierwohl im Gestüt: „Hätten wir riesige Probleme, dann hätten wir das gewusst.“ Bei der „Demo“ bekräftigte Dillenburgs Bürgermeister Michael Lotz (CDU) aus dem Urlaub per Videoschaltung den Kampf für den Erhalt der Pferdezucht in der Wilhelmstraße. Der Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer (CDU) ging auf Prinz' Hinweis auf ein Urteil von 2006 ein: „Es kann ja dann nicht auf ein paar Tage oder Monate ankommen.“ Sein Landeskollege Stephan Krüger (SPD) will das Thema in den Kreistag bringen. Für die Bedeutung in der ganzen Region stand Herborns Stadtverordnetenvorsteher Jörg-Michael Müller (CDU) am Rednerpult : „Ich stehe hier, weil es um mehr geht als um den Wettbewerb unserer beiden Städte, deshalb ist das Landgestüt auch unser Ding in Herborn.“ Robert Kuypers vom Pferdesportverband Hessen sieht in Hinz' Begründung „deutliche Fehler“, verwies darauf, dass die „5-Sterne-Reitschule“ des Gestüts in einem herben Widerspruch zu den Begründungen der Ministerin stehe. Otto Nickel griff Clemens Reif (CDU) an: „Wenn Sie hier als Investor auftreten, dann werden sie den Knall nicht hören.“ Den schwersten Gang hatte Volkmar Nix von den Dillenburger Grünen. Seine Parteikollegin in Wiesbaden sei „schlecht beraten, was sie da gemacht hat.“ Auf anfängliche Pfiffe, die sich Vorredner nicht anhören mussten, erhielt auch Nix Applaus.⋌(cw/Fotos: C. Weber)

Anzeige