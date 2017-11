Dillenburger steckt in Massenschlägerei

Polizei Zwei Gruppen prügeln sich in Siegen

Siegen/Dillenburg Massenschlägerei in Siegen: Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt laut Polizei „vollkommen ausgerastet“ und hat gegenüber der Polizei „massivsten Widerstand“ geleistet. Daran war auch ein Mann aus Dillenburg beteiligt.