Doppeljubiläum der Katholiken

Religion 90 Jahre Kirche und 50 Jahre Pfarrzentrum / Rolf Monno blickt zurück

Haiger Die katholische Kirche „Maria Himmelfahrt“ Haiger feiert am Samstag, 18. August, ein Doppeljubiläum: 90 Jahre Pfarrkirche und 50 Jahre Pfarrzentrum. Rolf Monno geht in einem Vortrag auf die Entwicklung des Katholizismus in Haiger ein.

Copyright © mittelhessen.de 2018