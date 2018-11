Doppelt so schnell  wie erlaubt

Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill überprüften am Donnerstagmorgen, ob sich die Autofahrer auf der Bundesstraße 253 an die dort eingerichteten Geschwindigkeitslimits hielten. Zwischen 6.30 Uhr und 12 Uhr richteten sie ein Messgerät an der Anschlussstelle Eibelshausen aus. Die erfreuliche Nachricht: Von den 1042 erfassten Fahrzeugen, waren 55 zu flott unterwegs. Das ergibt eine Beanstandungsquote von 5,3 Prozent.

Zwei Monate Fahrverbot für Raser

Den Geschwindigkeitsrekord stellte aber ein Fahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf auf, der mit 138 Stundenkilometern fast doppelt so flott unterwegs wie erlaubt. Diesen Raser erwarten ein Bußgeld von 440 Euro, zwei Punkte im Verkehrssünderregister in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot. (red)