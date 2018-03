Dorfweihnacht erzielte Rekorderlös

Engagement Fellerdillner Vereine spenden über 3000 Euro für soziale Zwecke

Haiger-Fellerdilln Mit einem Erlös in Höhe von 3060 Euro hat die 10. Fellerdillner Dorfweihnacht einen Rekordgewinn erzielt. Am Freitagabend wurden jeweils 300 Euro an den örtlichen Kindergarten sowie die Mittagsbetreuung der Grundschule Dillbrecht übergeben.

