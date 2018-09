Drei Täter wollen in Haiger Geldautomaten knacken

POLIZEI Zeugen beobachten drei Männer

HAIGER/WETZLAR Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag vergeblich versucht, einen Geldautomaten der Filiale der Deutschen Bank in Haiger aufzubrechen. In Wetzlar dagegen machten Täter beim Aufbruch eines Geldautomaten Beute.

Copyright © mittelhessen.de 2018