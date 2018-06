Drei WvO-Abiturienten mit der Traumnote 1,0

ZEUGNISÜBERGABE 150 Schüler haben das Abi in der Tasche

Herborn/Dillenburg Für 150 Abiturienten des Wilhelm-von-Oranien-Gymnasiums in Dillenburg hat am Freitagnachmittag ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Im Rahmen einer feierlichen Zeugnisübergabe in der voll besetzten Herborner Konferenzhalle endete für sie die Schulzeit.

Copyright © mittelhessen.de 2018