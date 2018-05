Dreschhallenmarkt startet am 11. Mai

Nahversorgung Premiere mit Alphornbläsern

Driedorf-Münchhausen Der Dreschhallenmarkt in Münchhausen hat Gestalt angenommen. Am Freitag, 11. Mai, soll er das neue Einkaufserlebnis an den Start gehen, das jeweils um 11 Uhr beginnt und um 17 Uhr endet.

