Von Klaus Dieter Schwedt

Driedorf stellt die Uhren zurück

Markt Rund um das Junkernschloss machen es sich Vertreter vieler Epochen gemütlich

Driedorf In Driedorf sind am Wochenende die Uhren zurückgestellt. Die Besuchern erlebten am Samstag zum Auftakt des zehnten Historischen Marktes rund um das Junkernschloß eine farbenprächtige Reise in die Vergangenheit, die heute fortgesetzt wird.

