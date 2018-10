Drogen-Trio nach Razzia in U-Haft

Wie die Polizeidirektion Lahn-Dill und die Staatsanwaltschaft Limburg am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung schrieben, fand der Einsatz am späten Dienstagnachmittag statt.

Bei der Durchsuchung des Lokals in der Mühlgasse stellten die Beamten verschiedenste Betäubungsmittel sicher. Die drei Tatverdächtigen stammen alle aus dem Lahn-Dill-Kreis und sind zwischen 25 und 35 Jahre alt. Die Ermittler werfen ihnen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vor.

Die Festgenommenen sind für die Polizei keine Unbekannten und schon mehrfach im Bereich von Drogen-, Gewalt- und Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Die Männer leisteten bei der Festnahme keinen Widerstand. Verletzt wurde bei dem SEK-Einsatz niemand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ist das Trio bereits am Mittwoch einem Haftrichter in Limburg vorgeführt worden. Dieser ordnete eine Untersuchungshaft innerhalb von Hessen an. In welchen Gefängnissen sich die drei Männer inzwischen befinden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft nicht mit.