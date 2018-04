Dünner Döner-Dieb entwendet 18-Kilo-Fleischspieß

Laut Polizei drang der Täter gegen 19 Uhr in den unverschlossenen rückwärtigen Lagerraum des Geschäfts in der Poststraße ein und schnappte sich dort den tiefgefrorenen, in durchsichtiger Plastikfolie verpackten Fleischbatzen samt Spieß.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben: sehr dünne, hagere Gestalt, circa 50 Jahre alt, ungepflegtes Aussehen, Dreitagebart, kurz geschnittene, glatte, volle, dunkle Haare. Der Brillenträger trug dunkle Jeans und eine dünne, dunkle Lederjacke.

Hinweise zum Döner-Dieb erbittet die Polizei unter (0271) 7099-0. (red)