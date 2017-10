Duo schmettert fetzigen Jazz durch die Kirche

Konzert Duo Reuthner und Hucks gastiert in Schönbach

Herborn-Schönbach Jazz in der evangelischen Kirche in Schönbach: Unter dem Titel „Von New Orleans bis Jericho“ hat das Das Duo Martin Reuthner (Trompete) und Werner Hucks (Gitarre) dort am Samstagabend für ein besonderes Musikerlebnis gesorgt.

