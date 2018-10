Durch Trennung in Existenznot

Die Ehe war bis dahin vorbildlich: Drei Kinder, Haus, er Beruf mit sicherem Einkommen, sie 450-Euro-Job als Zuverdienst. „Was dann kam, war die Hölle. Er packte die Koffer und verschwand – einfach so, nach 20 Jahren Ehe!“, erinnert sich die Mittvierzigerin: „Wie eine existenzsichernde Beschäftigung finden? Wie den Kindern Haus und Umfeld erhalten? Was wird aus der Rente? Jede Nacht kamen neue Baustellen hinzu.“

Für Iris Angrick, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar ist dies kein Einzelfall. „Weil sich viele Frauen allein auf eine ,Versorgungsehe’ einlassen und bestenfalls einen Nebenjob ausüben, stehen sie im Trennungsfall mit leeren Händen da“, sagt die Expertin. Denn nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs müssen geschiedene Alleinerziehende einen Vollzeitjob annehmen, sobald ihr Kind drei Jahre alt ist. Ein eigener Unterhaltsanspruch bestehe nur in Ausnahmefällen.

Angrick: „Das Beispiel von Frau Schneider macht die Problematik deutlich: Zum einen heißt es, aus dem Stand drei Kinder unterzubringen, die eigene Trennung zu verarbeiten, die Scheidung vorzubereiten und – während die Gefühle Achterbahn fahren – einen Arbeitgeber zu finden, der jemanden mit meist veralteten beruflichen Kenntnissen einstellt.“

Nadine Schneiders Arbeitgeber wandelte den 450-Euro-Job in eine versicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung um. Weil auch das bei Weitem nicht für den Lebensunterhalt reicht, schaltete die dreifache Mutter die Arbeitsagentur ein. Aber auch für die Vermittler ist es schwierig, für die Frau kurzfristig einen Vollzeitarbeitsplatz zu finden. Nach der Lehre im Handel hatte sie als Seiteneinsteigerin in eine Bürotätigkeit gewechselt.

Zwischen hohen Kreditraten und Abfindung: Das gemeinsame Haus kann Schuldenfalle sein

Auf der Suche nach einer Chance, das während der Ehe gemeinsam errichtete Haus zu behalten, führte die verlassene Ehefrau Gespräche mit ihrer Bank, einem Rechtsanwalt und dem Steuerberater. Ziel war es, den Kindern das gewohnte Umfeld zu erhalten und den Ehemann auszuzahlen. Angrick kennt Fälle, in denen ein gemeinsames Haus bei einer Trennung zur Schuldenfalle wird. „Ich rate, Geld und Emotionen zu trennen“, empfiehlt die Expertin. In der jungen Ehe würden meist niedrige Tilgungsraten für Hauskredite angestrebt, so dass die Immobilie bei der Trennung häufig noch hoch verschuldet sei. „Wenn es dann um das Auszahlen geht, hat der Fordernde oft viel zu hohe Abfindungsvorstellungen.“ Leidtragende seien dann diejenigen – meist Frauen –, die versuchen, das Haus unter allen Umständen zu halten.

Nadine Schneiders Haus ist nicht schuldenbelastet. Trotzdem müsste die Alleinerziehende private Rentenversicherungen und Sparverträge auflösen sowie zusätzlich Darlehen aufnehmen, um den getrennt lebenden Ehemann abzufinden. „Ein gewagtes Spiel“, meint Angrick: „Auch wenn die während der Ehe vom Ehegatten erworbenen Rentenansprüche aufgeteilt werden, blieben später nur zwei halbe Renten für die beiden Ex-Partner übrig. „Wenn dann im Alter jeder einen eigenen Hausstand finanzieren muss, reicht das häufig nicht aus.“

Die Beraterin empfiehlt Frauen, bereits während der Familienpause beruflich am Ball zu bleiben. Immer mehr Unternehmen würden dies anbieten. Angrick: „Wer vermeiden will, im Trennungsfall in Hartz IV abzurutschen, sollte so schnell wie möglich in eine Vollzeiterwerbstätigkeit zurückkehren oder eine existenzsichernde Teilzeitarbeit aufnehmen.“ Berufliche Eigenständigkeit sei die einzige Versicherung gegen trennungsbedingte Existenzkrisen.

So sieht es auch Nadine Schneider heute, unabhängig davon, dass ihr getrennt lebender Ehemann jetzt angerufen und mitgeteilt hat, dass er einen Fehler gemacht habe und die Ehe weiterführen will.

„Wenn mir eines in den vergangenen Wochen klar geworden ist, dann die Notwendigkeit, einen Job zu finden, mit dem ich auf eigenen Füßen stehen kann“, sagt die 44-Jährige. (red)