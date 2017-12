Edeka hat über 35 000 Artikel in den Regalen

Wirtschaft 3500 Quadratmeter Verkaufsfläche und 270 Parkplätze / Übergabe an Marktleiter Kai Göbel

Haiger Die Stadt Haiger hat einen neuen Publikumsmagneten: Edeka hat am Donnerstag, 14. Dezember, den neuen Markt am Haigerer Stadtrand eröffnet. Einen Tag zuvor wurde der Neubau mit der offiziellen Adresse „Hohleichenrain 2“ an Marktleiter Kai Göbel übergeben.

