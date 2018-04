Eibelshausen und Eiershausen im Lichtermeer

Eschenburg Mit jeder Menge Raketen und Böllern haben die Menschen in der Region das Jahr 2018 begrüßt. Diese beeindruckende Aufnahme machte Winfried Krüger in Eiershausen am Rand der Wachholderheide. Die Sicht durch das Teleobjektiv bewirke, dass die beiden Orte Eibelshausen und Eiershausen scheinbar zusammengewachsen sind, schreibt er zur Entstehung des Fotos. (red/Foto: Krüger)