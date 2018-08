Eichenlaub bietet musikalische Erfrischung

Der erstmals in Dillenburg zu hörende Speyrer Domorganist beherrschte virtuos die Register der für ihn eher kleinen Oberlinger-Orgel.

Er begann mit einer Mozart-Phantasie (Adagio und Allegro in f-Moll), die als eigentliche Flötenmusik auch auf der Orgel leicht und verspielt daher kam und eine große Variationsbreite aufzuweisen hatte.

Es folgten drei Stücke von Johann Sebastian Bach: die sogenannte „dorische“ Toccata in d, die nicht so mächtig erschien wie andere Toccaten und gut überleitete zu einem verspielten Trio in d, das zur Leichtigkeit von Mozart passte. Das Publikum zeigte sich begeistert.

Die abschließende Fuga in d war sehr bewegt und zugleich bewegend. Den sommerlich flotten Klängen folgte ein abruptes Ende. Zu Mozart und Bach gesellte sich der dritte Meister, Händel, allerdings in der modernen „Homage To Handel“ von Sigfrid Karg-Elert.

Begegnung mit Händels großem Werk

In „54 Studien in Form von Variationen“ konnte der Speyrer Domorganist, der die dortige 1000-jährige Kathedrale mit Klängen zu füllen weiß, auch in Dillenburg beweisen, wie sehr er sein Handwerk und seine Beinarbeit beherrscht.

Mit den tiefsten Basspfeifen beginnend entwickelten sich die vielseitigen Variationen zu hellen Klängen mit beschwingten und erfrischenden Akzenten. Mal zart und mal gewaltig und modern anmutend begegneten einem hier bekannte Themen aus dem Werk Händels. Der Anklang an das große Halleluja aus dem „Messias“ fehlte natürlich nicht.

Dem weit gereisten Künstler, der früher am Limburger Dom wirkte, war ein großer Applaus sicher. Sein Publikum hofft auf ein Wiederhören. (red)