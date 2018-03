Ein Mann auf dem Weg nach oben

Kultur „Die Opferung des Gorge Mastromas“ in der Haigerer Stadthalle

Haiger Ein Theaterabend, so aufregend wie eine gute Kriminalgeschichte, so ausgefeilt wie ein Psychodrama und so spritzig-funkelnd wie eine böse Komödie – das verspricht das Euro-Studio Landgraf, das am 22. April (Sonntag) ab 20 Uhr in der Stadthalle Haiger gastiert.

Copyright © mittelhessen.de 2018