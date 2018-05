Von Katrin Weber

Ein Platz für Träume und Abenteuer

Familie Sanierte Spielanlagen am Driedorfer Junkernschloss begeistert die kleinen Nutzer

DRIEDORF Da hat sich das Klicken gelohnt: Bei der Fanta-Spielplatzinitiative hatte es für den Spielplatz am Driedorfer Junkernschloss so viele Stimmen gegeben, dass am Ende 2500 Euro dafür herausgesprungen sind. Am Samstag ist die „neue“ Anlage eröffnet worden.

