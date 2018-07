Ein Sommer für die bunten Falter

Viele Leser haben uns Bilder der anmutigen und oft farbenprächtigen Falter geschickt. Einige besonders schöne Fotos veröffentlichen wir auf dieser Seite.

Viele, auch seltenere Vertreter ihrer Art lassen sich momentan beobachten. So berichtet Thorsten Seibel aus Eibach, er habe bei seinen Spaziergängen mit aufmerksamem Blick beispielsweise Ulmen-Zipfelfalter, den Blauer Eichenzipfelfalter und auch den Kleinen Schlehenzipfelfalter beobachtet.

Haben auch Sie, liebe Leser, unterwegs im Dillgebiet oder im heimischen Garten besonders schöne Naturaufnahmen gemacht, so schicken Sie uns diese gerne per E-Mail an redaktion.dp@ mittelhessen.de zu. (am)