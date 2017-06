Ein Streiter für die Chancen der Jugend

NACHRUF Martin Kreck stirbt mit 77 Jahren

DILLENBURG Sein ganzes Berufsleben, immerhin 48 Jahre lang, hat er sich für die berufliche Zukunft der Jugend in der Region eingesetzt: Martin Kreck. Der langjährige Geschäftsführer der IHK ist am Freitag im Alter von 77 Jahren gestorben.

Auch im Ruhestand lag dem Dillenburger das Wohl junger Menschen am Herzen. So engagierte er sich beispielsweise im Förderverein der Gewerblichen Schulen.

Kreck ist ein echtes IHK-Urgestein. Bei der Kammer begann er 1957 eine Ausbildung zum Kaufmannsgehilfen und arbeitete sich hoch bis zum ständigen Vertreter des Hauptgeschäftsführers. Diese Funktion übte Kreck bis zum Ruhestand über einen Zeitraum von 37 Jahren aus. Zunächst zuständig für Außenhandelsfragen, fand er seine eigentliche Berufung im Bildungsbereich. In der Kammer war er ein beharrlicher Streiter für qualifizierte Aus- und Weiterbildungsangebote.

Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass Wirtschaft und Berufsschule auf gemeinsame Qualifizierungsprojekte setzten. Ungezählten Existenzgründern half er bei den ersten Schritten zum eigenen Unternehmen. Für dieses Engagement wurde Martin Kreck im Juli 2005 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Sein Einsatz ging weit über das berufliche Maß hinaus. Kreck wirkte viele Jahre in der Arbeitsgemeinschaft für Fremdenverkehr, in der AG Hessischer Rothaarsteig, im Dillenburger Museumsverein und im Lions-Club, um nur einige Beispiele zu nennen.

Die Trauerfeier findet am Samstag, 1. Juli, ab 14 Uhr in der Friedhofskapelle Dillenburg statt. (hk)