Ein Toter bei Unfall bei Sinn

In einer ersten Meldung der Polizei hieß es, zwei Personenwagen seien frontal zusammengestoßen. Das Unglück ereignete sich auf dem Zubringer von der Bundesstraße B 277 zur Autobahnauffahrt Herborn Süd. Der Fahrer eines VW Polo war kurz vor Mitternacht von der Zubringerrampe kommend statt nach rechts geradeaus in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem VW Passat zusammengestoßen, der von Merkenbach in Richtung Herborn unterwegs war. Der Fahrer des Polo wurde tödlich verletzt. Sein Beifahrer erlitt ebenso schwere Verletzungen wie der Fahrer und die Beifahrerin im Passat. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach Marburg geflogen. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet, um die Unfallspuren zu sichern. Zubringer und Bundesstraße mussten während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz.