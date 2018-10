Ein fast vergessenes Genre

KONZERT Publikum erlebt in der Johann-Textor-Schule schaurig schöne Balladen

HAIGER Vor einem Jahr hat der der Bachwochenverein das in die Jahre gekommene Melodram zu neuem Leben erweckt. Einige Werke standen am Samstag in der Aula der Haigerer Johann-Textor-Schule wieder auf dem Programm.

Copyright © mittelhessen.de 2018